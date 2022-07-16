Від трьох до п'яти років за ґратами? Адвокат пояснив, який термін реально світить за ухилення від армії

Кримінальна стаття для ухильників досить сувора, але на практиці все виглядає інакше

В Україні на тлі воєнного стану триває загальна мобілізація, під час якої повістки видають майже скрізь. Однак, є громадяни, які відмовляються з'являтися до військкоматів та йти на службу в армії.

Як пояснив адвокат Володимир Адонін у колонці "Фокусу", для ухильників від служби в армії передбачена кримінальна відповідальність. Найчастіше їх притягують за статтею 336 КК України — ухилення від призову.

За словами фахівця, для кваліфікації дій людини за цією статтею має бути встановлено намір і мету саме в ухиленні від призову під час мобілізації, а також протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії. Санкції статті 336 ККУ передбачають від трьох до п'яти років позбавлення волі, однак адвокат каже, що в суді все вирішується інакше.

"Зазвичай людині пропонують укласти угоду зі стороною звинувачення (прокурором) про визнання винності. Така угода затверджується вироком. Найчастіше винна особа та прокурор в угоді про визнання винності погоджують покарання у вигляді випробувального терміну, тобто покарання з випробуванням", — зазначає адвокат.

Адвокатська практика говорить про те, що дуже часто суд таки звільняє ухильників від відбування призначеного покарання, якщо особа за визначений випробувальний термін не вчинює нового кримінального правопорушення та виконує обов'язки, які на неї були покладені.

Стосовно випробувального терміну, то він може бути встановлений на строк від одного до трьох років. А обов'язки, які покладаються на особу, зазвичай, такі: періодично з'являтися для реєстрації у відповідну державну установу з пробації; повідомляти цій установі про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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