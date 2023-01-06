Мобілізація 2023: хто і де може вручати повістки в Україні

Повістки можуть вручити чоловікам від 18 до 60 років

В Україні продовжується дія військового стану та загальної мобілізації, а це означає, що отримувати повістки й надалі можуть чоловіки призовного віку. "Телеграф" розібрався, хто і де може видавати повістки та яка відповідальність передбачена за ухилення від мобілізації.

Вручення повісток і надалі відбуватиметься у громадських місцях і навіть на блокпостах на території нашої країни. Раніше начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомляв, що такі місця були обрані, тому що візити до будинків не дають потрібного результату, передає OBOZREVATEL.

Хто і як може видавати повістки в Україні

Відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", заклик можуть здійснювати територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК), а також командири військових частин.

Вручати повістку можуть:

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності, – своїм працівникам та студентам;

власники будинків особам, які там проживають;

безпосередньо посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Повістку повинні вручити особисто в руки військовозобов’язаному. Водночас ніде не вказується, що її не можу вручити на вулиці, у громадських місцях чи, наприклад, на блокпостах.

Що має бути зазначено у порядку денному

Уповноважені особи мають вручати вже заповнений бланк. У ньому мають бути зазначені такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові військовозобов’язаного;

дата народження;

адреса;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса місця, куди потрібно з’явитися військовозобов’язаному;

уточнення, які документи чи речі слід брати із собою;

назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника комплектуючого центру.

Чоловік отримує повістку, а у представників ТЦК залишається корінець та бланк, у якому військовозобов’язаний залишив свій підпис як підтвердження отримання повістки.

Яке покарання загрожує за ухилення від мобілізації

Ухилення від мобілізації передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

Адміністративна — це штраф у розмірі від 510 до 850 гривень (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку).

Кримінальна — тягне за собою покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу на заклик осіб офіцерського складу).

У випадку, якщо чоловікові видали повістку, але вона оформлена неправильно і військовозобов’язаний не з’явиться з нею у військкомат, відповідальність для нього не передбачена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мобілізацію жінок у 2023 році — хто має стати на облік і кого можуть забрати на службу.