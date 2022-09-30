Вручення повістки в іншій області: що робити та чи можна відмовитись від отримання

Загальна мобілізація в країні подовжена до 21 листопада

Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні указом президента Володимира Зеленського через повномасштабне вторгнення росії, в країні була оголошена загальна мобілізація. Наразі призову підлягають усі громадяни, які в змозі виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років, окрім низки випадків, встановлених чинним законодавством. Тож тим військовозобов'язаним українцям, які самостійно не звернулися до військкоматів можуть видати повістку із закликом на службу. "Телеграф" вирішив розібратися, що робити українцям, які отримали повістку, перебуваючи в іншому регіоні.

Простий алгоритм дій

Як пише видання "24 канал", посилаюсь на повідомлення юристів, вручення повістки в іншій області можна вважати незаконним, адже в Україні облік військовозобов’язаних громадян здійснюється виключно за місцями їх проживання.

При умові, що під час зупинки представник військкомату, тероборони або інша уповноважена особа повідомить вас про своє бажання вручити повістку, поясніть їй в усному порядку, що ви проживаєте в іншому місті. Крім того, можна показати наказ роботодавця, якщо ви виїхали у відрядження або робочі відпустку.

Також зазначається, що, якщо повістку вам все одно вручать, одразу наполягайте на складанні акту щодо своєї відмови від отримання документу із закликом на службу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні на військову службу можуть призвати навіть деяких студентів — кого це стосується.

Також нагадаємо, що для деяких категорій мобілізованих українців уряд передбачив низку пільг.