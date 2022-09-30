Вручение повестки в другой области: что делать и можно ли отказаться от получения

Общая мобилизация в стране продлена до 21 ноября

Во время военного положения, которое было введено в Украине указом президента Владимира Зеленского из-за полномасштабного вторжения россии, в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Призову подлежат все граждане, которые в состоянии выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет, кроме ряда случаев, установленных действующим законодательством. Поэтому военнообязанным украинцам, которые самостоятельно не обратились к военкоматам, могут выдать повестку с призывом на службу. "Телеграф" решил разобраться, что делать украинцам, получившим повестку, находясь в другом регионе.

Простой алгоритм действий

Как пишет издание "24 канал", ссылаюсь на сообщения юристов, вручение повестки в другой области можно считать незаконным, ведь в Украине учет военнообязанных граждан осуществляется исключительно по местам их проживания.

При условии, что во время остановки представитель военкомата, терробороны или другое уполномоченное лицо уведомит вас о своем желании вручить повестку, объясните ему в устном порядке, что вы проживаете в другом городе. Кроме того, можно показать приказ работодателя, если вы уехали в командировку или рабочие отпуск.

Также отмечается, что если повестку вам все равно вручат, сразу настаивайте на составлении акта о своем отказе от получения документа с призывом на службу.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине на военную службу могут призвать даже некоторых студентов — кого это касается.

Также напомним, что для некоторых категорий мобилизованных украинцев правительство предусмотрело ряд льгот.