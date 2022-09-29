Некоторые студенты могут быть мобилизованы: кого именно это касается

Все зависит от периода обучения

Украинские студенты-мужчины, по всем параметрам военнообязанные граждане, не призываются на службу во время обучения. Даже если они совершеннолетние, они имеют законную отсрочку до конца периода получения образования. Однако есть и определенная категория студентов, которым все же могут вручить повестку.

Это не касается как студентов украинских, так и зарубежных вузов, а также учащихся в профессионально-технических учебных заведениях. Однако те из них, кто только что выпустился из бакалавриата и планирует поступать на магистратуру, формально студентами не являются. Понятно, что на них отсрочка от общей мобилизации не работает, и их могут призвать в армию.

При этом они могут пойти на военную службу добровольцами, а не ждать получения повестки. То же касается и студентов бакалавриата и магистратуры, которые временно освобождены от мобилизации благодаря обучению. Они имеют право самостоятельно вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, планируется ли дополнительная мобилизация в Украине.