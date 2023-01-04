Мобілізація жінок 2023 року: хто повинен стати на військовий облік і кого забиратимуть на службу

Суттєвих змін у 2023 не передбачається, тож жінки, як і раніше, служитимуть за власним бажанням, однак на облік деякі все ж стати повинні

В Україні службу жінок в армії визначає Закон "Про військовий обов’язок і військову службу", в рамках якого військовий облік, мобілізацію та службу в армії для жінок визнано добровільною.

У законі вказано, що деякі категорії серед прекрасної половини людства в обов'язковому порядку мають стати на військовий облік. Не є винятком і 2023 рік. Мова йде про жінок, які мають медичну спеціальність. Водночас постановка на облік не скасовує того факту, що жінки в Україні служать виключно за власним бажанням.

Хто з жінок зобов'язаний стати на військовий облік 2023 року:

працівниці біомедичної інженерії, біотехнології, а також біоінженерії;

жінки, які працюють у сферах фізичної терапії, ерготерапії, медичної і психологічна реабілітації, громадського здоров’я, фізичної реабілітації тощо,

жінки-операторки медичного устаткування, керівниці підрозділів охорони здоров’я;

професіоналки у сфері наук про життя та медичних наук і медицини (крім медичних сестер);

жінки, які є професіоналами медико-профілактичної справи, наукові співробітниці;

професіоналки з токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

жінки, які є лікарками в галузі медико-профілактичної справи, профмедсестри та акушерки тощо,

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

стоматологи, фармацевти, співробітниці технологій медичної діагностики та лікування;

медичні сестри, гігієністи, окулістки;

провізори та інші.

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