Мобілізація жінок: експерт прогнозує, що взяття на облік відкладуть – що сталося

Державі потрібен час для того, щоби ухвалити необхідні поправки до законів

Уже з 1 жовтня за поточним законодавством має початись взяття на військовий облік жінок, але необхідна нормативно-правова база все ще не напрацьована. При цьому у Міністерстві оборони України висловили навіть готовність відмовитись від взяття на військовий облік жінок, якщо таке рішення прийме парламент. Тож військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що початок цього процесу щонайменше відкладуть.

Про це він розповів під час ефіру на своєму Youtube-каналі. Він нагадав, що в Україні зробили серйозні кроки до досягнення гендерної рівності в армії, то жінки можуть і здобувають бойові спеціальності. "Ми вирівняли гендерне право. І сьогодні жінки мають повне право на добровільній основі підписувати контракт і отримувати будь-які військові спеціальності, які дозволяють освоювати їхні фізичні можливості", — сказав Жданов. Він також нагадав, що українки служать в армії та навчаються у військових училищах.

Експерт зазначив, що в Україні триває робота зі створення реєстру військовозобов’язаних жінок, але повідомив, що терміни цієї роботи зараз зміщуються. За даними Жданова, відтермінування має скласти 3 місяці – взяття на облік після затвердження змін мають почати з 1 січня. А цей час використати на прийняття необхідних поправок до закону. Він також перелічив ці поправки. "Зменшено кількість військово-облікових спеціальностей для жінок. Була пропозиція зробити їх на добровільній основі. Жінка може ставати на облік, може не ставати. Звичайно, це має давати якісь привілеї та мотивацію для того, щоб жінки ставали на облік", — додав Жданов.

Як повідомляв "Телеграф", наразі розглядається також зняття заборони на виїзд за кордон для військовозобов’язаних жінок.