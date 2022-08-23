Мобилизация женщин: эксперт прогнозирует, что взятие на учет будет отложено – что произошло

Государству нужно время для того, чтобы принять необходимые поправки в законы

Уже с 1 октября по текущему законодательству должно начаться взятие на военный учет женщин, но необходимая нормативно-правовая база все еще не наработана. При этом в Министерстве обороны Украины выразили даже готовность отказаться от взятия на военный учет женщин, если такое решение примет парламент. Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что начало этого процесса по меньшей мере отложат.

Об этом он рассказал во время эфира на своем YouTube-канале. Он напомнил, что в Украине сделали серьезные шаги к достижению гендерного равенства в армии, так женщины могут и получают боевые специальности. "Мы выровняли гендерное право. И сегодня женщины имеют полное право на добровольной основе подписывать контракт и получать любые военные специальности, которые позволяют осваивать их физические возможности", — сказал Жданов. Он также напомнил, что украинки служат в армии и обучаются в военных училищах.

Эксперт отметил, что в Украине идет работа по созданию реестра военнообязанных женщин, но сообщил, что сроки этой работы сейчас смещаются. По данным Жданова, отсрочка должна составить 3 месяца – взятие на учет после утверждения изменений должны начать с 1 января. А это время использовать для принятия необходимых поправок к закону. Он также перечислил эти поправки. "Уменьшено количество военно-учетных специальностей для женщин. Было предложение сделать их на добровольной основе. Женщина может становиться на учет, может не становиться. Конечно, это должно давать какие-то привилегии и мотивацию для того, чтобы женщины становились на учет", — добавил Жданов.

Как сообщал "Телеграф", рассматривается также снятие запрета на выезд за границу для военнообязанных женщин.