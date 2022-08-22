Мобилизация женщин: в Минобороны готовы отказаться от взятия украинок на учет – названо условие

Маляр напомнила, что сейчас в украинской армии нет нужды в призыве большого количества женщин

В Украине идет подготовка к взятию на военный учет женщин определенных специальностей. Процесс должен стартовать с 1 октября, хотя в добровольном порядке это можно сделать уже сейчас. Но, как пояснила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, МОУ и Генштаб готовы отказаться от военного учета женщин при одном условии – если будет изменена соответствующая норма закона.

Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале. Она напомнила, что обязательность постановки женщин определенных специальностей на военный учет является нормой закона. Замминистра обороны дословно привела эту норму, предусмотренную ст. 1 п. 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе": "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных". "Если будет изменена эта норма, Минобороны и Генштаб ее выполнит", — подчеркнула Маляр.

Вместе с тем, она сообщила, что сейчас на согласовании находится вариант соответствующего законопроекта, подготовленный Министерством обороны. В нем, по словам чиновницы, содержатся "изменения в сторону добровольности". Последнее слово в действиях дискуссии должен поставить парламент. "Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала — только с ее согласия", — подытожила Маляр.

Она также пояснила, что в ВСУ есть потребность в специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Также она вновь подчеркнула — в армии нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Именно с учетом этих двух факторов и были подготовлены законодательные предложения министерства. В них входят:

1) сокращение Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных – в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;

2) добровольность постановки на военный учет женщин, получивших специальности, содержащиеся в доработанном перечне;

3) определение, что организация взятия женщин на военный учет в Украине начнется не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее женщинам объяснили, чем для них будет отличаться процесс взятия на учет от аналогичной процедуры для мужчин.