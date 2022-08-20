Мобилизация женщин: в Минобороны объяснили, будет ли запрет на выезд из Украины

Заместитель главы МОУ Анна Маляр успокоила украинок

В Украине с 1 октября начнется массовое взятие женщин на военный учет, хотя желающие могут это сделать уже сейчас. Но до сих пор многие вопросы, связанные с этим процессом, остаются открытыми. Например, что будет решающим – образование или фактическая профессия, будут призывать украинок на фронт или нет и будут ли наказывать за уклонение от явки в военкомат. Один из наиболее острых вопросов – оставят ли женщинам право выезда за границу.

Как пояснила "24 каналу" заместитель министра обороны Анна Маляр, волноваться украинкам на этот счет не стоит. "Есть определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Почему-то разгоняют информацию, что это касается или будет касаться женщин. Сейчас таких ограничений нет и не стоит вопрос, чтобы их создавать", — сказала Маляр.

В свою очередь, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy Виолетта Монастырская отметила, что в настоящее время вполне можно руководствоваться словами Маляр, несмотря на то, что в законе о мобилизации такие исключения не прописаны. "Теоретически этот запрет должен касаться как мужчин, так и женщин, однако как это все будет работать на практике – уже вопрос времени. Однако, согласно разъяснению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы женщинами нет, и по состоянию сегодня такие ограничения не планируются", — сказала Монастырская.

Как сообщал "Телеграф", юрист объяснил, какую ответственность будет нести работодатель в случае, если его подчиненные женщины не станут на военный учет.