Что известно о наказании женщин, которые не встанут на военный учет: Резников ответил

До момента взятия на учет женщина не является военнообязанной

С 1 октября этого года на Украине начнется постановка на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет, специальности которых оказались в списке, утвержденном правительством. И сейчас два вопроса беспокоят украинок, которые подпадают под эти требования, больше всего – будет ли у них возможность во время военного положения свободно выезжать за границу и будут ли наказывать тех, кто не встанет на учет.

Ответ дал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, которые приводит пресс-служба МОУ, в список попали те специальности, в которых больше всего нуждается украинское войско. И до момента постановки на учет женщины этих профессий не будут считаться военнообязанными, поэтому соответствующие штрафы к ним не будут применяться. "Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные", — пояснил Резников.

Он также напомнил, что военнообязанные граждане в Украине – это те, кто находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований в случае необходимости. Граждане, в том числе не вступившие на учет женщины, военнообязанными не являются, подчеркнул министр.

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Как сообщал "Телеграф", ранее в Министерстве обороны отметили, что будут призывать в армию только тех военнообязанных женщин, которые дадут на это согласие, а также назвали перечень специальностей, в представительницах которых ВСУ нуждаются больше всего. Что касается выезда за границу, часть взятых на учет женщин все же потеряет эту возможность.