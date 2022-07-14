Военный призыв для женщин: Генштаб ВСУ сделал важное заявление

Сейчас у ВСУ есть потребность в специалистках по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям

Украинских женщин, которые с 1 октября должны стать на военный учет, будут призывать в армию только с их согласия. Острой потребности увеличивать количество женщин на военном учете у Министерства обороны нет.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, напомнив, что перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, определен приложением 1 к приказу Минобороны №313 от 11 октября 2021 года. В списке 14 пунктов.

"В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с российской федерацией показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных", — отметили в Генштабе. По имеющимся данным, большинство украинок, которые пошли на военную службу, получили должности в медицинских частях, подразделениях связи, морально-психологического обеспечения, стали деловодами, бухгалтерами и поварами. В настоящее время ВСУ нуждаются в женщинах-медиках, радиотехниках и специалистках в сфере пищевых технологий.

"Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете", — говорится в сообщении.

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С учетом этого факта Главное управление персонала ГШ ВСУ решило, что на военный учет женщин будут брать только с их согласия. Также предлагается начать проведение мер по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве – то есть военного положения.

Как сообщал "Телеграф", россияне пытаются запугать украинок фейками о призыве в армию, но все их опроверг Центр противодействия дезинформации.