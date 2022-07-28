Що відомо про покарання жінок, які не встануть на військовий облік: Резніков дав відповідь

До моменту взяття на облік жінка не є військовозобов’язаною

З 1 жовтня цього року в Україні почнеться постановка на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років, спеціальності яких опинились у списку, затвердженому урядом. І наразі два питання турбують українок, які підпадають під ці вимоги, найбільше – чи буде у них можливість на час воєнного стану вільно виїжджати за кордон і чи каратимуть тих, хто не встане на облік.

Відповідь дав міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, які наводить прес-служба МОУ, до списку потрапили ті спеціальності, яких найбільше потребує українське військо. І до моменту постановки на облік жінки цих професій не вважатимуться військовозобов’язаними, тож відповідні штрафи до них не застосовуватимуться. "Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані", — пояснив Резніков.

Він також нагадав, що військовозобов’язані громадяни в Україні – це ті, хто перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань у разі потреби. Громадяни, в тому числі жінки, які не стали на облік, військовозобов’язаними не є, наголосив міністр.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше у Міністерстві оборони наголосили, що призиватимуть до війська лише тих військовозобов’язаних жінок, які дадуть на це згоду, а також назвали перелік спеціальностей, представниць яких ЗСУ потребують найбільше. Що ж до виїзду за кордон, частина взятих на облік жінок все ж втратить цю можливість.