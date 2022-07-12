Мобілізація в Україні: частині жінок все ж таки заборонять виїжджати за кордон

Військовий облік для жінок стартує з 1 жовтня 2022 року

У вівторок 12 липня, на 139-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що українки, які з 1 жовтня стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон без спеціального дозволу.

Про це заявив ексрадник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, засновник волонтерського проєкту "Добробат" Віктор Андрусів в ефірі ТСН. Андрусів зазначив, що для виїзду за кордон деяким українкам доведеться брати дозвіл.

Віктор додав, що ця заборона торкнеться декількох тисяч українок.

"Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку і багато з них уже там було, по тих професіях, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила — вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Тобто це так само, як зараз стосується чоловіків. Тобто чоловіки можуть виїхати, але їм потрібен для цього окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему. Це стосуватиметься невеликої кількості жінок: 2-3 тисячі осіб. Тобто це ніхто суттєво не відчує", — заявив Андрусів.

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Раніше у Міноборони назвали заборону українкам виїжджати за кордон "російським фейком".

Нагадаємо, з 1 квітня 2022 року в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони про новий перелік професій військовозобов’язаних жінок. Так, згідно з новими правилами, в Україні розширили списки професій для жінок, які тепер мають стати на облік вже з 1 жовтня 2022 року та отримати військовий квиток. Нововведення стосуються українок, які не досягли 60-річного віку та перебувають на посадах у структурах, які співвідносяться з військово-обліковими.