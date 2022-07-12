Мобілізація в Україні: на які пільги можуть розраховувати військовослужбовці

Військовослужбовцям мають компенсувати транспортні витрати, допомогти з лікуванням, надати податкові послаблення, тощо

Мобілізованих українців новим законом позбавили права одночасно отримувати середню зарплату по основному місцю роботи на додачу до виплат за роботу на військо, втім, практично одночасно з початком служби вони можуть отримати цілий перелік пільг. Це і транспортні витрати, і податкові послаблення, і забезпечення житлом.

Про пільги військовослужбовця детально пояснила адвокатка Наталя Лісова, яка представляє волонтерський рух "Адвокати ЗСУ".

Пільги на проїзд та перевезення майна

Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту за винятком таксі, якщо вони їдуть:

у відрядження;

у відпустку по Україні – пільга надається, якщо розмір середнього сукупного доходу сім’ї за місяць на одну особу не перевищує за останні шість місяців величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;

при переїзді на нове місце служби у разі переведення чи передислокації;

на місце проживання при звільненні з військової служби (в межах України).

Строковики мають право на безкоштовний проїзд у будь-якому міському, приміському та міжміському транспорті, окрім таксі.

Військові, що отримали на службі інвалідність, можуть за наявності посвідчення безкоштовно їздити у всіх видах міського транспорту та приміських автобусах. Ця ж пільга має їм надаватись в разі запровадження електронного квитка.

При переведенні на нове місце служби або звільненні з армії військовослужбовці можуть безкоштовно перевезти до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізницею, або, якщо такої можливості нема, іншими видами транспорту. Також в такій ситуації можлива компенсація відправлення майна багажем чи дрібними відправленнями. Обмеження аналогічне – 20 тонн.

У разі поїздки у відрядження, до нового місця служби, а також до місця відпустки туди і назад, військовослужбовці мають право купувати квитки для себе та членів своїх сімей без черги.

Також поза чергою можна бронювати та отримувати місця в готелях на підставі посвідчення про відрядження.

Військові, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи мають право на 50% знижку на квитки на міжміський залізничний, повітряний, водний та автомобільний транспорт.

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Пільги по кредитним зобов’язанням

Проходження військової служби за мобілізацією дає право на відстрочку по таких видах виплат:

нарахування штрафних санкцій;

пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами;

проценти за користування кредитом.

Податкові пільги

На час проходження військової служби за призовом, мобілізацією чи контрактом державна реєстрація фізичних осіб-підприємців не припиняється. Проте, якщо служба заважає такій особі вести підприємницьку діяльність, нарахування податків і зборів на цей час не здійснюється.

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Пільги на оздоровлення

Військово-медичні заклади охорони здоров’я надають військовослужбовцям безоплатні меддопомогу. А раз на рік вони мають право на профілактичний огляд.

Також раз на рік є можливість пільгової оплати санаторно-курортного лікування у відповідних відомчих закладах Міністерства оборони України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. На строковиків ця пільга не поширюється. Пільга надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.,

Після стаціонарного лікування у госпіталі і за умови наявності відповідного висновку військово-лікарської комісії військовослужбовець має право на безкоштовну путівку до санаторно-курортного закладу для продовження лікування. Особам, які потребують при цьому сторонньої допомоги надається одна безоплатна путівка для супроводження. Супроводжувач має бути старшим за 16 років і не мати інвалідності І групи.

Учасникам АТО, ООС та повномасштабної війни з росією, а також особам, які виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових), умовах має також надаватись безкоштовна психологічна допомога

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Забезпечення житлом

Держава має забезпечувати військовослужбовців (окрім строковиків) жилим приміщенням або за бажанням відповідною грошовою компенсацією. Також вони мають право на першочергове встановлення квартирного телефону та квартирної охоронної сигналізації

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