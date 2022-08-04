Мобилизация женщин: будут ли брать на учет работающих не по специальности – ответ юриста
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Многие украинки ни дня не работали по профессии, которую получили во время учебы
Все ближе дата 1 октября, с которой на военный учет будут брать женщин, и уже определен перечень документов, которые украинки должны будут подать в военкомат. Впрочем, незакрытых вопросов остается еще немало. В частности, какую именно профессию будут учитывать при постановке на учет – полученную во время учебы или фактическую, по которой женщина работает.
Как рассказал "Громадському" менеджер адвокатского объединения "PwC Legal" Артем Крикун-Труш, законодательство до сих пор не содержит четкого разъяснения по этому поводу. Поэтому он предположил, что вопросы будут решаться индивидуально. "Будут смотреть как и на специальность, так и на фактическое выполнение работы. Во время общения в центре комплектования ты можешь объяснить, что у тебя есть диплом юриста, однако всю жизнь работала айтишницей и хочешь служить именно на должности, связанной с ІТ", — сказал Крикун-Труш.
Вместе с тем он отметил, что женщинам, которые получили профессию из перечня, но никогда не работали по ней и, соответственно, не имеют навыков и опыта работы, нет смысла идти в центры комплектования. Юрист напомнил, что такое обращение пока является для женщин добровольным и не предусматривает ответственности.
Что касается профессий, представительницы которых с 1 октября должны стать на военный учет, то утвержденный Министерством обороны перечень выглядит так:
- химия, химические технологии и инженерия; биология;
- телекоммуникации и радиотехника;
- инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- метрология и информационно-измерительная техника;
- науки о Земле, география, физика и астрономия;
- пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;
- обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- издательство и полиграфия;
- психология, социальная работа, социальное обеспечение.
Как сообщал "Телеграф", военнообязанные украинцы могут получить повестку в военкомат даже на рабочем месте.