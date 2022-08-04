Мобілізація жінок: чи братимуть на облік тих, хто працює не за фахом – відповідь юриста

Чимало українок ні дня не працювали за професією, яку здобули під час навчання

Усе ближче дата 1 жовтня, з якої на військовий облік братимуть жінок, і уже визначено перелік документів, які українки повинні будуть подати до військкомату. Втім, незакритих питань ще лишається чимало. Зокрема, який саме фах будуть враховувати при постановці на облік – отриманий під час навчання чи фактичний, за яким жінка працює.

Як розповів "Громадському" менеджер адвокатського об'єднання "PwC Legal" Артем Крикун-Труш, законодавство досі не містить чіткого роз’яснення з цього приводу. Тому він припустив, що питання вирішуватимуть індивідуально. "Будуть дивитися як і на спеціальність, так і на фактичне виконання роботи. Під час спілкування в центрі комплектування ти можеш пояснити, що маєш диплом юриста, проте все життя працювала айтішницею і хочеш служити саме на посаді, яка пов'язана з ІТ", — припустив Крикун-Труш.

Разом з тим, він зазначив, що жінкам, які отримали професію з переліку, але ніколи не працювали за нею і, відповідно, не мають навичок та досвіду роботи, немає сенсу йти до центрів комплектування. Юрист нагадав, що таке звернення наразі є для жінок добровільним і не передбачає відповідальності.

Що ж до професій, представниці яких з 1 жовтня мають стати на військовий облік, то затверджений Міністерством оборони перелік виглядає так:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

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Як повідомляв "Телеграф", військовозобов’язані українці можуть отримати повістку до військкомату навіть на робочому місці.