Мобілізація жінок в Україні: які документи треба підготувати для військкомату
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Подати пакет документів треба буде до військкомату за місцем реєстрації
В Україні з 1 жовтня почнеться взяття на облік жінок у віці 18-60 років із чітко визначеного переліку професій. Деякі українки отримають відстрочку, зокрема вагітні та молоді мами, але решті, хто підпадає під окреслені урядом критерії, доведеться з’явитись до свого військкомату і надати певний пакет документів.
Як повідомляє видання "Апостроф", до переліку необхідних паперів входять:
- паспорт/ID-картка;
- заява про взяття на облік;
- ідентифікаційний номер;
- диплом про здобуття професії/спеціальності;
- довідка з місця роботи із зазначенням посади;
- свідоцтво про шлюб за наявності;
- свідоцтво про народження дітей/документ про опіку за наявності;
- фото 3х4.
Українкам треба буде пред’явити ці документи у військкомати за місцем своєї реєстрації. Після цього на кожну військовозобов’язану буде заведена особова справа. Також доведеться пройти медкомісію, яка визначить – придатна жінка для військової служби чи ні.
Надалі жінок планують призивати за певною черговістю. Її визначатимуть відповідно до потреби армії у фахівцях тих чи інших спеціальностей. Мобілізаційні завдання формує Генштаб.
Як раніше повідомляв "Телеграф", військовозобов’язаним жінкам в Україні роз’яснили їхні обов’язки у зв’язку із взяттям на облік.