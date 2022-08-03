Мобілізація жінок в Україні: які документи треба підготувати для військкомату

Подати пакет документів треба буде до військкомату за місцем реєстрації

В Україні з 1 жовтня почнеться взяття на облік жінок у віці 18-60 років із чітко визначеного переліку професій. Деякі українки отримають відстрочку, зокрема вагітні та молоді мами, але решті, хто підпадає під окреслені урядом критерії, доведеться з’явитись до свого військкомату і надати певний пакет документів.

Як повідомляє видання "Апостроф", до переліку необхідних паперів входять:

паспорт/ID-картка;

заява про взяття на облік;

ідентифікаційний номер;

диплом про здобуття професії/спеціальності;

довідка з місця роботи із зазначенням посади;

свідоцтво про шлюб за наявності;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку за наявності;

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Українкам треба буде пред’явити ці документи у військкомати за місцем своєї реєстрації. Після цього на кожну військовозобов’язану буде заведена особова справа. Також доведеться пройти медкомісію, яка визначить – придатна жінка для військової служби чи ні.

Надалі жінок планують призивати за певною черговістю. Її визначатимуть відповідно до потреби армії у фахівцях тих чи інших спеціальностей. Мобілізаційні завдання формує Генштаб.

Як раніше повідомляв "Телеграф", військовозобов’язаним жінкам в Україні роз’яснили їхні обов’язки у зв’язку із взяттям на облік.