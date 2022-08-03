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Мобілізація жінок в Україні: які документи треба підготувати для військкомату

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Щоби стати на військовий облік, необхідно буде подати чіткий перелік документів Новина оновлена 03 серпня 2022, 08:32
Щоби стати на військовий облік, необхідно буде подати чіткий перелік документів

Подати пакет документів треба буде до військкомату за місцем реєстрації

В Україні з 1 жовтня почнеться взяття на облік жінок у віці 18-60 років із чітко визначеного переліку професій. Деякі українки отримають відстрочку, зокрема вагітні та молоді мами, але решті, хто підпадає під окреслені урядом критерії, доведеться з’явитись до свого військкомату і надати певний пакет документів.

Як повідомляє видання "Апостроф", до переліку необхідних паперів входять:

  • паспорт/ID-картка;
  • заява про взяття на облік;
  • ідентифікаційний номер;
  • диплом про здобуття професії/спеціальності;
  • довідка з місця роботи із зазначенням посади;
  • свідоцтво про шлюб за наявності;
  • свідоцтво про народження дітей/документ про опіку за наявності;
  • фото 3х4.

Українкам треба буде пред’явити ці документи у військкомати за місцем своєї реєстрації. Після цього на кожну військовозобов’язану буде заведена особова справа. Також доведеться пройти медкомісію, яка визначить – придатна жінка для військової служби чи ні.

Надалі жінок планують призивати за певною черговістю. Її визначатимуть відповідно до потреби армії у фахівцях тих чи інших спеціальностей. Мобілізаційні завдання формує Генштаб.

Як раніше повідомляв "Телеграф", військовозобов’язаним жінкам в Україні роз’яснили їхні обов’язки у зв’язку із взяттям на облік.

Теги:
#Документи #Мобілізація #Військовий облік #Жінки