Мобілізація в Україні: які обов`язки покладені на військовозобов`язаних жінок

Що очікує на жінок з 1 жовтня — деталі

В Україні деякі категорії жінок, згідно з наказом Міністерства оборони, зобов'язані стати на військовий облік та захищати державу від збройної агресії росії на рівні з чоловіками. Мова йде про жінок, професії яких споріднені з 17 військово-обліковими спеціальностями. Тож в рамках чинного законодавства вже з 1 жовтня вони повинні з'явитися до військкоматів.

Як пише видання "УП", військовозобов'язані жінки мають певні обов'язки, покладені на них під час дії воєнного стану в країні через війну з росією, а саме:

Перебувати на військовому обліку за місцем проживання.

При умові тимчасового виїзду з країни, стати на облік за місцем консульського обліку в українських дипломатичних установах.

Прибувати за викликом до військкоматів — для чого

– вас візьмуть на військовий облік та визначать ваше призначення на час дії воєнного стану в країні;

– оформлять військово-облікові документи та приписки;

– вам потрібно буде пройти медичний огляд;

– з військкомату вас направлять на попередню підготовку (навчання).

Варто відзначити, що суворо забороняється змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації.

Обов'язки військовозобов'язаних жінок

Проходити медичний огляд та лікування за рішенням комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії.

Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі.

Прибути до ТЦКСП не пізніше, аніж 7 днів після виклику, для зняття з обліку, при умові, що змінюється місце проживання, планується поїздка у відрядження або на навчання, лікування, відпустку тощо.

У строк не пізніше 7 днів повідомляти про зміну сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання або тимчасового перебування, а також зміни посади або роботи;

Одразу повідомляти ТЦКСП або органи СБУ про втрату військово-облікового документа.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, за яким принципом в Україні мобілізують жінок та хто з цієї категорії військовозобов'язаних матиме право на відстрочку від військової служби.

Також варто нагадати, як каратимуть прекрасну половину людства за ухилення від служби в рамках загальної мобілізації.