Мобілізація в Україні: які обов`язки покладені на військовозобов`язаних жінок
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Що очікує на жінок з 1 жовтня — деталі
В Україні деякі категорії жінок, згідно з наказом Міністерства оборони, зобов'язані стати на військовий облік та захищати державу від збройної агресії росії на рівні з чоловіками. Мова йде про жінок, професії яких споріднені з 17 військово-обліковими спеціальностями. Тож в рамках чинного законодавства вже з 1 жовтня вони повинні з'явитися до військкоматів.
Як пише видання "УП", військовозобов'язані жінки мають певні обов'язки, покладені на них під час дії воєнного стану в країні через війну з росією, а саме:
- Перебувати на військовому обліку за місцем проживання.
- При умові тимчасового виїзду з країни, стати на облік за місцем консульського обліку в українських дипломатичних установах.
Прибувати за викликом до військкоматів — для чого
– вас візьмуть на військовий облік та визначать ваше призначення на час дії воєнного стану в країні;
– оформлять військово-облікові документи та приписки;
– вам потрібно буде пройти медичний огляд;
– з військкомату вас направлять на попередню підготовку (навчання).
Варто відзначити, що суворо забороняється змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації.
Обов'язки військовозобов'язаних жінок
- Проходити медичний огляд та лікування за рішенням комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії.
- Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі.
- Прибути до ТЦКСП не пізніше, аніж 7 днів після виклику, для зняття з обліку, при умові, що змінюється місце проживання, планується поїздка у відрядження або на навчання, лікування, відпустку тощо.
- У строк не пізніше 7 днів повідомляти про зміну сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання або тимчасового перебування, а також зміни посади або роботи;
- Одразу повідомляти ТЦКСП або органи СБУ про втрату військово-облікового документа.
Раніше "Телеграф" повідомляв, за яким принципом в Україні мобілізують жінок та хто з цієї категорії військовозобов'язаних матиме право на відстрочку від військової служби.
Також варто нагадати, як каратимуть прекрасну половину людства за ухилення від служби в рамках загальної мобілізації.