Мобілізація жінок в Україні: хто з 1 жовтня матиме право на відстрочку

Список підстав для відстрочки у жінок дещо ширший, аніж в чоловіків

В Україні з 1 жовтня почнуть ставити на військовий облік жінок певних професій. Законодавче забезпечення цього процесу досі сповнене лакун, зокрема, остаточно невизначеним залишається питання, ставитимуть українок на облік за освітою чи за фактичною професією – юристи прогнозують комбінований підхід. Втім, наразі уже досить чітким є бачення того, які військовозобов’язані жінки зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Як розповів "Українській правді" адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак, взяття на військовий облік в принципі не означає гарантовану мобілізацію. При формуванні мобілізаційного завдання у кожному регіоні будуть враховувати, наприклад, потребу армії у спеціалістах різних галузей.

Новак також зазначив, що загалом відстрочку від мобілізації жінки отримуватимуть на тих же підставах, що й чоловіки, з деякими доповненнями. Зокрема, не можна буде мобілізувати вагітних та жінок, що перебувають у відпустці по за дитиною віком до 3 років. Якщо у сім’ї, де і чоловік, і дружина підлягають мобілізації, є хоча б одна неповнолітня дитина, хтось один може скористатись правом на відстрочку.

Існує також цілий перелік обставин, які можуть давати відстрочку. Так студентки звільняються від виклику до війська на період навчання. Жінки, які доглядають за родичами, які цього потребують – доки їхній догляд є необхідним. Народні депутатки – до припинення своїх повноважень. "В залежності від кожної обставини визначається свій термін", – каже Андрій Новак.

Як повідомляв "Телеграф", військовозобов’язаним українкам роз’яснили, чи матимуть вони змогу виїжджати за кордон.