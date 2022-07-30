Чи мобілізують тих, хто реєструється у службі зайнятості: відповідь

Почали з’являтись чутки, буцімто безробітних чоловіків викликатимуть на військову службу

В Україні офіційно триває загальна мобілізація і триватиме ще щонайменше місяць. Частина військовозобов’язаних громадян мають відстрочку – напередодні Верховна Рада саме розширила цей перелік. Разом з тим на ринку праці спостерігається тенденція, коли чоловіки відмовляються офіційно оформлювати безробіття, побоюючись, що їм вручать повістку.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, ринок праці в Україні починає потрохи відновлюватись – станом на 25 липня кількість офіційно зареєстрованих безробітних складала 301 тисячу осіб. Тобто за місяць кількість непрацевлаштованих українців скоротилась на 15,5 тисяч, а порівняно з початком війни число офіційних безробітних знизилось на 4%.

За даними Железняка, таке зниження безробіття може бути пов’язано, зокрема, із тим, що чоловіки призовного віку не поспішають ставати на біржу праці, адже побоюються, що їм вручатимуть повістки до армії. Курсують чутки, що у центрах зайнятості неофіційно натякають на те, що довгий простій без роботи може обернутись залученням до лав ЗСУ. Це Железняк назвав міфом. "Тут відверто треба визнати, що змінилися правила по допомозі по безробіттю і думаю чинник (міф) потенційної мобілізації дуже сильно впливає на мотивацію не реєструватися чоловікам", — написав він.

Читайте також: Категорія Україна Брехня росіян: Резніков розвінчав популярний міф про мобілізацію За словами міністра, в Україні не практикують кидання непідготовлених людей одразу в бій

Як повідомляв "Телеграф", із мобілізацію в Україні взагалі пов’язано чимало міфів. Юрист пояснив, які з них не мають під собою підстав.