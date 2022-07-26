Брехня росіян: Резніков розвінчав популярний міф про мобілізацію

За словами міністра, в Україні не практикують кидання непідготовлених людей одразу в бій

Міністр оборони України Олексій Резніков, який пояснив, для чого потрібна масова роздача повісток, заспокоїв тих військовозобов’язаних, яких налякали чутки, буцімто новобранців одразу кидають на фронт. За його словами, це інформаційно-психологічна операція, яку в рамках гібридної війни просувають росіяни.

Про це Резніков розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він уточнив, що мобілізований військовозобов’язаний завжди спершу потрапляє до навчального центру, де опановує різні навички. Зокрема, навчається тактичній медицині та поводженню зі зброєю. Окрім того, новобранців забезпечують усім необхідним – шоломами, бронежилетами та іншим спорядженням. Лише після навчання людину, що набула певного військового фаху, скеровують до відповідного підрозділу. Практики кидати непідготовлених людей "на нуль" в Україні, за запевненням міністра, нема.

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Окремо голова Міноборони наголосив, що категорично не схвалює практику роздачі повісток за правопорушення. Наприклад, як зробила київська поліція під час рейду нічними клубами наприкінці червня. Тоді повістки отримали 219 чоловіків, які порушили комендантську годину. На думку Резнікова, це лише дискредитує процес мобілізації.

Як повідомляв "Телеграф", зараз у соцмережах циркулює п’ять основних міфів про мобілізацію, як то хибні уявлення про відстрочку, бронювання чи переведення військовослужбовців на інше місце служби. Їх усі розвіяв юрист Ростислав Кравець.