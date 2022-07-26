Укр

Ложь россиян: Резников развенчал популярный миф о мобилизации

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
Дата публикации
Читати українською
Автор
277
Министр обороны развеял один из распространенных страхов украинцев
Министр обороны развеял один из распространенных страхов украинцев

По словам министра, в Украине не практикуют бросание неподготовленных людей сразу в бой

Министр обороны Украины Алексей Резников, объяснивший, для чего нужна массовая раздача повесток, успокоил тех военнообязанных, которых испугали слухи, будто новобранцев сразу бросают на фронт. По его словам, это информационно-психологическая операция, которую в рамках гибридной войны продвигают россияне.

Об этом Резников рассказал в эфире общенационального телемарафона. Он уточнил, что мобилизованный военнообязанный всегда сначала попадает в учебный центр, где овладевает разными навыками. В частности, учится тактической медицине и обращению с оружием. Кроме того, новобранцев снабжают всем необходимым – шлемами, бронежилетами и другим снаряжением. Только после учебы человека, который получил определенную военную специальность, направляют в соответствующее подразделение. Практики бросать неподготовленных людей "на ноль" в Украине, по заверению министра, нет.

Отдельно глава Минобороны подчеркнул, что категорически не одобряет практику раздачи повесток за правонарушения. К примеру, как сделала киевская полиция во время рейда по ночным клубам в конце июня. Тогда повестки получили 219 мужчин, нарушивших комендантский час. По мнению Резникова, это только дискредитирует процесс мобилизации.

Как сообщал "Телеграф", сейчас в соцсетях циркулирует пять основных мифов о мобилизации, таких как ложные представления об отсрочке, бронировании или переводе военнослужащих на другое место службы. Их все развеял юрист Ростислав Кравец.

Теги:
#Новобранцы #Мобилизация #Алексей Резников