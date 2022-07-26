Ложь россиян: Резников развенчал популярный миф о мобилизации

По словам министра, в Украине не практикуют бросание неподготовленных людей сразу в бой

Министр обороны Украины Алексей Резников, объяснивший, для чего нужна массовая раздача повесток, успокоил тех военнообязанных, которых испугали слухи, будто новобранцев сразу бросают на фронт. По его словам, это информационно-психологическая операция, которую в рамках гибридной войны продвигают россияне.

Об этом Резников рассказал в эфире общенационального телемарафона. Он уточнил, что мобилизованный военнообязанный всегда сначала попадает в учебный центр, где овладевает разными навыками. В частности, учится тактической медицине и обращению с оружием. Кроме того, новобранцев снабжают всем необходимым – шлемами, бронежилетами и другим снаряжением. Только после учебы человека, который получил определенную военную специальность, направляют в соответствующее подразделение. Практики бросать неподготовленных людей "на ноль" в Украине, по заверению министра, нет.

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Отдельно глава Минобороны подчеркнул, что категорически не одобряет практику раздачи повесток за правонарушения. К примеру, как сделала киевская полиция во время рейда по ночным клубам в конце июня. Тогда повестки получили 219 мужчин, нарушивших комендантский час. По мнению Резникова, это только дискредитирует процесс мобилизации.

Как сообщал "Телеграф", сейчас в соцсетях циркулирует пять основных мифов о мобилизации, таких как ложные представления об отсрочке, бронировании или переводе военнослужащих на другое место службы. Их все развеял юрист Ростислав Кравец.