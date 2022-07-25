"Надо навести порядок": Резников прокомментировал массовое вручение повесток мужчинам

В Минобороны говорят, что это необходимо для наведения порядка в военном учете

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, однако это вовсе не означает, что вручение повестки свидетельствует о том, что человека заберут сразу в армию или на фронт. Мужчин призывного возраста приглашают в военкоматы для того, чтобы сверить документацию.

Об этом в понедельник, 25 июля, а в эфире телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что мобилизацию на этот момент проводят только по определенным специальностям и проблем с этим нет. По его словам, сейчас заполнены практически все необходимые позиции.

"Если сегодня происходит мобилизация — это по особым специальностям. Например, есть программы подготовки наших воинов в Великобритании. 10 тысяч они готовы готовить и уже несколько батальонов проходит там обучение. Для таких командировок могут искаться дополнительные специалисты, желательно со знанием английского языка", – отметил Резников.

Министр обороны добавил, что центры комплектации также продолжают работать и выдавать повестки мужчинам призывного возраста, но не для мобилизации.

"Когда вручается повестка — речь идет не о мобилизации, речь идет о том, что некоторые люди переехали и не стали на учет. Поэтому вручение повесток для мужчин призывного возраста означает, что они должны прийти в местный центр комплектации, показать документ и свериться. Эти вручения, это в первую очередь наведение порядка", — пояснил министр.

По словам Резникова, он не приветствует вручение повесток мужчинам в качестве наказания за определенные нарушения. Министр считает это дискредитацией ВСУ.

Напомним, что первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в комментарии "Телеграфу" рассказал, что нарушителей комендантского часа в военкоматах "берут на карандаш". Это не означает, что их сразу же призовут в армию, однако в случае необходимости военные комиссары обратят на них внимание в первую очередь.

Также мы сообщали, законно ли выдавать повестки в военные комиссариаты в общественных местах.