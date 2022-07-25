Мобилизация в Украине: на сколько штрафуют за нарушения правил и какие есть особые условия для ВПЛ

Нарушение правил воинского учета и уклонение влечет за собой наказание — от штрафа до уголовной ответственности

российская федерация продолжает войну против Украины и Вооруженные силы нашей страны и другие формирования нуждаются в пополнении рядов — всеобщая мобилизация продолжается. Подлежат ей и те, кого война заставила уехать из собственного дома — внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Согласно правилам, при переезде вы должны сняться с учета по старому месту жительства и в течение недели стать на учет по новому адресу. Но для ВПЛ существует дополнительная норма — если территория, откуда выехал человек, находится в оккупации, становиться на учет нужно обязательно, даже если перед этим не снимались с него.

Как и для местных жителей, для ВПЛ действует правило — самостоятельно сообщать в центр комплектования об изменениях, которые могут повлиять на мобилизацию, например обучении или семейном статусе. За нарушение правил воинского учета может наступить ответственность. Она не может быть применена, если вы проездом в другом городе, а на ВПЛ, сообщает юрист Артем Крикун-Труш.

Он также отметил, что если лицо не является переселенцем, центру комплектования будет трудно доказать правонарушение. Все из-за того, что военные не обмениваются информацией и представители центра комплектования не могут заранее знать, что человек нарушил правила воинского учета — не состоит на нем или не стал в новом месте.

Наказание за нарушение правил воинского учета и уклонение

За нарушение правил предусмотрено административное наказание — штраф от 850 до 1700 грн. Если раньше человек уже не являлся по повестке или уклонялся от призыва и из-за этого получал предупреждение от военкома, то применяется криминальное законодательство. Штраф вырастает до 5100 — 8500 грн или исправительные работы на год. Если человек явился по повестке, прошел медкомиссию, а потом попытался уклониться, то можно получить от трех до пяти лет лишения свободы.

"Телеграф" также сообщал, что в Украине можно отказаться от повестки — для этого есть обязательное условие.