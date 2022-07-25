Мобілізація в Україні: на скільки штрафують за порушення правил та які є особливі умови для ВПО

Порушення правил військового обліку та ухилення тягне за собою покарання — від штрафу до кримінальної відповідальності

Російська федерація продовжує війну проти України та Збройні сили нашої країни та інші формування потребують поповнення рядів — загальна мобілізація продовжується. Підлягають їй і ті, кого війна змусила виїхати з власного будинку – внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Згідно з правилами, при переїзді ви повинні знятися з обліку за старим місцем проживання та протягом тижня стати на облік за новою адресою. Але для ВПО існує додаткова норма — якщо територія, звідки виїхала людина, перебуває в окупації, ставати на облік потрібно обов’язково, навіть якщо перед цим не знімалися з нього.

Як і для місцевих жителів, для ВПО діє правило — самостійно повідомляти центр комплектування про зміни, які можуть вплинути на мобілізацію, наприклад навчання або сімейний статус. За порушення правил військового обліку може бути відповідальність. Вона не може бути застосована, якщо ви є проїздом в іншому місті, а не ВПО, повідомляє юрист Артем Крикун-Труш.

Він також зазначив, що якщо особа не є переселенцем, центру комплектування важко довести правопорушення. Все через те, що військові не обмінюються інформацією і представники центру комплектування не можуть заздалегідь знати, що людина порушила правила військового обліку — не перебуває на ній чи не стала в новому місці.

Покарання за порушення правил військового обліку та ухилення

За порушення правил передбачено адміністративне покарання – штраф від 850 до 1700 грн. Якщо раніше людина вже не з'явилась по повістці або ухилялася від призову і через це отримувала попередження від військкома, то застосовується кримінальне законодавство. Штраф зростає до 5100 – 8500 грн або виправні роботи на рік. Якщо людина з’явилася по повістці, пройшла медкомісію, а потім спробувала ухилитися, то можна отримати від трьох до п’яти років позбавлення волі.

"Телеграф" також повідомляв, що в Україні можна відмовитись від повістки — для цього є обов’язкова умова.