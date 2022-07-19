Відмова від повістки до військкомату: у яких випадках це законно

Відмовитися від виклику від військкомату можна тільки в одному випадку

На тлі загальної мобілізації через введений воєнний стан в Україні військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Інколи виклики до військкомату приходять навіть тим, хто звільнений від мобілізації. У зв'язку з цим виникає питання, чи можна відмовитися від повістки, і в яких випадках за відмову нічого не буде.

Опираючись на законодавство, "Телеграф" знайшов відповіді на це питання і розповідає, який вигляд взагалі має повістка до військкомату.

Чи можна відмовитися від повістки?

Єдиний випадок, коли від повістки можна відмовитися без притягнення до відповідальності, це якщо вона заповнена з помилками, або в ній не вказано обов'язкові дані, зокрема:

ПІБ;

рік народження та адреса призовника;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса, коли й куди необхідно з’явитися;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Під час вручення повістки призовник має обов'язково її перечитати, звірити особисті дані. У випадку, коли було виявлено похибку, ви можете відмовитися від її підписання. Тоді працівник військкомату буде зобов'язаний скласти акт про відмову від отримання у присутності свідків, аби ті підтвердили причину відмови призовника від виклику до військкомату. Тоді цей акт передають у центри комплектування, які мають усунути похибку.

Додамо, що військовозобов'язані особи при врученні повістки мають показувати свої документи, які під час війни треба завжди носити з собою. Якщо при собі документів немає, то людину можуть забрати у відділок поліції, аби встановити особу вже там.

Який вигляд має повістка?

Повістка-виклик до військкомату — це аркуш паперу, де вгорі вказується ПІБ військовозобов'язаного, наказ з'явитися до центру комплектування з підписом військового комісара, печаткою, а в нижній частині є місце для розписки особи, яка отримує документ.

Варто зазначити, що у деяких повістках (залежно від центру комплектування) можуть відрізнятися формулювання — дехто пише "пропоную з'явитися", а інші "наказую/наказ". Як прохальна, так і наказова форма змушують людину, яка отримала повістку, з'явитися у центр комплектування. Пам'ятайте, що ухилістам загрожує відповідальність.

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