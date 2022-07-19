Рус

Відмова від повістки до військкомату: у яких випадках це законно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3520
За законом, повістки до військкомату громадянам можуть вручати майже скрізь Новина оновлена 19 липня 2022, 20:06
За законом, повістки до військкомату громадянам можуть вручати майже скрізь

Відмовитися від виклику від військкомату можна тільки в одному випадку

На тлі загальної мобілізації через введений воєнний стан в Україні військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Інколи виклики до військкомату приходять навіть тим, хто звільнений від мобілізації. У зв'язку з цим виникає питання, чи можна відмовитися від повістки, і в яких випадках за відмову нічого не буде.

Опираючись на законодавство, "Телеграф" знайшов відповіді на це питання і розповідає, який вигляд взагалі має повістка до військкомату.

Чи можна відмовитися від повістки?

Єдиний випадок, коли від повістки можна відмовитися без притягнення до відповідальності, це якщо вона заповнена з помилками, або в ній не вказано обов'язкові дані, зокрема:

  • ПІБ;
  • рік народження та адреса призовника;
  • місце роботи;
  • вид повістки;
  • дата, час та адреса, коли й куди необхідно з’явитися;
  • назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Під час вручення повістки призовник має обов'язково її перечитати, звірити особисті дані. У випадку, коли було виявлено похибку, ви можете відмовитися від її підписання. Тоді працівник військкомату буде зобов'язаний скласти акт про відмову від отримання у присутності свідків, аби ті підтвердили причину відмови призовника від виклику до військкомату. Тоді цей акт передають у центри комплектування, які мають усунути похибку.

Додамо, що військовозобов'язані особи при врученні повістки мають показувати свої документи, які під час війни треба завжди носити з собою. Якщо при собі документів немає, то людину можуть забрати у відділок поліції, аби встановити особу вже там.

Який вигляд має повістка?

Повістка-виклик до військкомату — це аркуш паперу, де вгорі вказується ПІБ військовозобов'язаного, наказ з'явитися до центру комплектування з підписом військового комісара, печаткою, а в нижній частині є місце для розписки особи, яка отримує документ.

Варто зазначити, що у деяких повістках (залежно від центру комплектування) можуть відрізнятися формулювання — дехто пише "пропоную з'явитися", а інші "наказую/наказ". Як прохальна, так і наказова форма змушують людину, яка отримала повістку, з'явитися у центр комплектування. Пам'ятайте, що ухилістам загрожує відповідальність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який термін реально загрожує громадянам, які свідомо ухиляються від служби в армії.

Теги:
#Україна #Відмова #Мобілізація #Військкомат #Повістки