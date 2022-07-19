Мобілізація в Україні: у ЗСУ пояснили, хто має право вручати повістки

Існує цілий перелік посадових осіб, які можуть видавати виклики до військкомату

В Україні щонайменше до серпня триває загальна мобілізація – це дозволяє поступово задовольняти потреби фронту військовозобов’язаними, що стоять на обліку. Але українців непокоїть питання, якщо масово видавати повістки на вулиці законно, то хто має право їх вручати? У Збройних силах України дали чітку відповідь.

Як пояснив начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач, згідно з законом таке право мають не тільки керівники територіальних центрів комплектування. Горбач нагадав, що постанова Кабінету Міністрів № 921 дозволяє підписувати ці документи також керівникам установ, представникам місцевих адміністрацій, уповноваженим та працівникам підприємств та територіальних центрів комплектування.

При цьому військовий комісар може видати розпорядження з рядками, куди будуть вписані прізвища військовозобов'язаних, а перелічені посадові особи уже будуть змушені оповістити людей зі списку про те, що їм належить у визначені строки з’явитись до ТЦК. "Не обов’язково це має робити начальник територіального центру комплектування. Є інші посадові особи, які можуть бути наділені повноваженнями вручати повістки", — додав Горбач.

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Як повідомляв "Телеграф", у такому масовому порядку можуть видаватися не всі типи повісток. З чотирьох типів цих документів, які існують в Україні, в громадських місцях можна вручати тільки повістки, які зобов’язують людину з’явитись у військкомат для уточнення даних про себе.