Мобилизация в Украине: в ВСУ объяснили, кто имеет право вручать повестки

Существует целый перечень должностных лиц, которые могут выдавать вызовы в военкомат.

В Украине, по меньшей мере, до августа продолжается общая мобилизация – это позволяет постепенно удовлетворять нужды фронта военнообязанными, стоящими на учете. Но украинцев беспокоит вопрос, если массово выдавать повестки на улице законно, кто вправе их вручать? В Вооруженных силах Украины дали четкий ответ.

Как пояснил начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач, по закону такое право имеют не только руководители территориальных центров комплектования. Горбач напомнил, что постановление Кабинета Министров № 921 позволяет подписывать эти документы руководителям учреждений, представителям местных администраций, уполномоченным и работникам предприятий и территориальных центров комплектования.

При этом военный комиссар может выдать распоряжение со строками, куда будут вписаны фамилии военнообязанных, а перечисленные должностные лица уже будут вынуждены оповестить людей из списка о том, что им положено в определенные сроки явиться в ТЦК. "Не обязательно это должен делать начальник территориального центра комплектования. Есть другие должностные лица, которые могут быть наделены полномочиями вручать повестки", — добавил Горбач.

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Как сообщал "Телеграф", в таком массовом порядке могут выдаваться не все типы повесток. Из четырех типов документов, существующих в Украине, в общественных местах можно вручать только повестки, обязывающие человека явиться в военкомат для уточнения данных о себе.