Почему в западных областях мобилизуют больше людей: в ВСУ дали объяснения

После начала войны украинцы массово переехали в более безопасные регионы

Общая мобилизация в Украине продолжается и эксперт объяснил, почему она происходит непрерывно. Между тем граждане начали замечать, что повестки чаще приходят жителям западных областей. В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины объяснили, почему происходит именно так.

Начальник Управления персонала Штаба ВС ВСУ Роман Горбач рассказал, что комплектование армии происходит по территориальному принципу. При этом мобилизационные планы, получаемые комплектующими центрами на местах, формируются с учетом количества проживающих в области людей. С началом войны многие украинцы перебрались на запад страны, поэтому там и население резко возросло, и, соответственно, план по мобилизации существенно вырос.

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Впрочем, при некоторых обстоятельствах мобилизованных могут попросить поменять местонахождение. В случае, если в том или ином регионе не будет хватать людей определенных специальностей, запрос на них может поступить другому региону. Уточнение данных о военных специальностях граждан происходит через массовое вручение повесток. Как рассказывал Горбач, речь идет о повестках, которые вручают на улицах – подавляющее большинство таких вызовов имеет целью именно актуализацию данных о военнообязанных гражданах, а не непосредственно призыв в армию.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинцам объяснили, что делать в случае, если на просьбу об отсрочке от призыва на полностью законных основаниях поступил отказ.