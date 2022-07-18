Чому в західних областях мобілізують більше людей: у ЗСУ дали пояснення

Після початку війни українці масово переїхали до безпечніших регіонів

Загальна мобілізація в Україні триває і експерт пояснив, чому вона відбувається безперервно. Тим часом, громадяни почали помічати, що повістки частіше приходять мешканцям західних областей. У Сухопутних військах Збройних Сил України, пояснили, чому відбувається саме так.

Начальник Управління персоналу Штабу СВ ЗСУ Роман Горбач розповів, що комплектування війська відбувається за територіальним принципом. При цьому мобілізаційні плани, які отримують комплектувальні центри на місцях, формуються з урахуванням кількості людей, які мешкають в області. З початком війни чимало українців перебрались на захід країни, тому там і населення різко зросло, і, відповідно, план із мобілізації суттєво виріс.

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Втім, за деяких обставин мобілізованих можуть попросити змінити місце перебування. У разі, якщо у тому чи іншому регіоні бракуватиме людей певних спеціальностей, запит на них може надійти іншому регіону. Уточнення даних про військові спеціальності громадян відбувається через масове вручення повісток. Як розповідав Горбач, йдеться про повістки, які вручають на вулицях – переважна більшість таких викликів має на меті саме актуалізацію даних про військовозобов’язаних громадян, а не безпосередньо призив до війська.

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