Мобілізацію в Україні подовжили: у ЗСУ відповіли, чи є потреба у більшій кількості людей на фронті

У ЗСУ розповіли, що буде з мобілізацією в країні надалі та коли знадобиться її посилення

В Україні посилити мобілізаційні заходи можуть лише в тому випадку, коли цього гостро потребуватиме ситуація на фронті.

Як розповів розповіли у Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України, кожен центр комплектування та соціальної підтримки отримав остаточний план, в кому зазначена необхідна кількість спеціалістів, які потрібні на службі. При умові, що ситуація на фронті ускладнюватися не буде, то потреби у додатковому посиленні не буде.

"Оскільки росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки – наперед не можна сказати", — пояснив керівник управління штабу Роман Горбач, зазначивши, що наразі всі плани щодо мобілізаційних заходів будуються з оглядом на ці ж заходи у росії.

Також він наголосив, що зараз в Україні потреби призивати на військову службу всіх військовозобов’язаних чоловіків немає і в найближчий час вона, ймовірніше за все, не з'явиться.

За словами Горбача, теоретично, дійсно, можливе усе, проте в нашій країні зараз навпаки ухвалюють закони щодо можливостей звільнити окремі категорії громадян, котрі мобілізувалися після 24 лютого.

"Наприклад, на звільнення тепер мають право батьки трьох або більше дітей. Тобто є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що офіційно мобілізацію в Україні вирішили подовжити. Відповідне рішення було прийнято українським урядом.

Також нагадаємо, чи уповноважені представники правоохоронних органів на вручення повістки українцям.