Мобілізація в Україні: у Міноборони розповіли, чи плануються додаткові хвилі

Ганна Маляр розповіла про те, чи планується в Україні додатковий призов до армії

В Україні триває війна із російськими загарбниками. Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту документи про продовження військового стану та загальну мобілізацію. У зв’язку із цим багатьох наших громадян продовжує цікавити питання призову до армії. Однак, за словами українських військових, зараз ситуація на фронті дозволяє не проводити жодних додаткових хвиль мобілізації, окрім тих, які вже проходять.

Як розповіла заступник голови Міноборони Ганна Маляр, зараз додаткові хвилі мобілізації не заплановані. Але, за її словами, ситуація може змінитися будь-якої миті, а перебіг мобілізації залежить виключно від ситуації на полі бою. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

"У нас були вже заяви Генштабу про те, що станом на даний момент вистачає людей, які мобілізовані. Але в цьому питанні ми повинні розуміти, що все залежатиме від подій війни. Таке (додаткова хвиля мобілізації — Ред.) може бути, а може й не бути», — сказала Маляр.

Також Маляр додала, що громадянам потрібно пам’ятати, що оскільки в країні йде війна, потрібно бути готовим до різних сценаріїв розвитку подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими пільгами можуть користуватися мобілізовані українці.

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