Мобілізація в Україні: названа умова, за якої можуть забрати студентів

Юрист розповіла, що робити студентам, які отримали повістку

Під час загальної мобілізації в Україні деякі категорії чоловіків не підлягають призову. Серед них і студенти коледжів, училищ та університетів. Однак за однієї умови студента мобілізувати все ж таки можуть.

Українським законодавством передбачається, що на військову службу не забирають студентів, які навчаються за денною чи дуальною формою. Йдеться як про студентів українських навчальних закладів, так і закордонних, передає "Фокус".

Юрист ЮК "Волхв" Ярослава Борко розповіла, що Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено перелік осіб, які не потрапляють під заклик. Серед них:

ті, хто здобуває професійну (професійно-технічну), професійну вищу та вищу освіту,

асистенти-стажери, аспіранти та докторанти.

Усі вони мають навчатися на денній чи дуальній формі здобуття освіти.

За словами адвоката юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерини Аніщенко, студента можуть мобілізувати лише в одному випадку — за його власним бажанням. Якщо студент хоче проходити військову службу, йому необхідно у військкоматі написати заяву про бажання бути добровольцем і його мобілізують. Далі військкомат відправить повідомлення до навчального закладу студента і там автоматично йому надають академічну відпустку на час проходження служби.

У разі, якщо студент отримав повістку і не хоче служити, йому необхідно військкоматі пред’явити довідку про навчання.

Нагадаємо, що юрист Ростислав Небельський докладно розповів про те, як і де українцям можуть вручити повістки.