Мобілізація в Україні продовжується: юрист пояснив, як і де можуть вручати повістки

Українцям продовжують видавати повістки

У ході загальної мобілізації, яка продовжується в Україні, на військову службу закликають чоловіків від 18 до 60 років. Повістки призовникам можуть видавати навіть у найнесподіваніших місцях і законом це не заборонено.

Юрист Ростислав Небельський в інтерв’ю "НВ" детально розповів про те, як і де українцям можуть вручати повістки на військову службу. За його словами, видати їх можуть у будь-якому місці, а не тільки, наприклад, за місцем проживання. У законі чітко не зазначено, де конкретно має відбуватися видача повістки.

Врученням документа займаються працівники ТЦКСП або ця процедура проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій тощо.

Експерт зазначив, що повістка має бути вручена особисто або ж уповноважені особи повинні скласти акт про відмову від її отримання з підписами свідків.

Також Нобельський додав, що якщо у присутності призовника заповнюється порожній бланк повістки, це є порушенням. Не мають права і відвозити його нікуди проти волі ані працівники центрів комплектування, ні представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що адвокат Віталій Гаделія розповів, яке покарання може чекати чоловіків за неявку до військкомату на порядку денному.

Також видання "Телеграф" повідомляло, що у Верховному Суді пояснили, чи можна оскаржити вручення повістки.