Мобілізація продовжується: в Україні можуть розширити список призовників

Люди, які мають статус особи з інвалідністю третього ступеня, ймовірно, опиняться в армії

В Україні майже до кінця листопада продовжили загальну мобілізацію, що пов’язано з російською агресією, яка триває. Призов до лав армії проходить за планом, проте народні обранці замислилися над тим, щоб розширити список громадян, які підлягають мобілізації. Йдеться про законопроект, який пропонує оформлювати на службу чоловіків, котрі мають інвалідність третього ступеня.

Більше деталей про це дізналися "Факти ICTV", поспілкувавшись із адвокатом Іваном Ліберманом. Юрист підкреслив, що подібна ймовірність не порушуватиме закон, адже третя група — це легка інвалідність. Подібне означає, що людина, яка має такі легкі проблеми зі здоров’ям, в принципі придатна до служби.

Якщо йдеться безпосередньо про мобілізацію на фронт, то тут представникам цієї категорії громадян також можуть знайти заняття. Це і піднос боєприпасів, і копання траншей, і навіть звичайне приготування їжі.

"Служба в армії ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — говорить Іван Ліберман.

Фахівець також припустив, що закликати людей з інвалідністю третього ступеня, найімовірніше, будуть на основі чинного закону, в якому зазначено, що всі українські громадяни мають пройти службу в армії.

"Окрім цього, багато хто з українців ще до війни робив собі довідки про інвалідність третьої групи, — стверджує адвокат. — Щоб отримувати соцвиплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, які не мають інвалідності, тепер будуть тимчасово, за згодою, а пізніше і обов’язково служити у війську".

До речі, будь-яка мобілізація на фронт можлива лише після ретельного огляду лікарями. Як саме проходить медкомісія в армії, читайте докладно у нашому матеріалі.

Також "Телеграф" писав, у яких випадках громадянин має право відмовитися від вручення повістки до армії.