Співбесіда та медогляд при мобілізації: що потрібно знати військовозобов’язаному

Чоловіків оглядає дев’ятьох лікарів

В Україні триває загальна мобілізація та частина українських чоловіків не підлягають заклику до лав військових, серед них — вісім категорій батьків. Для тих, хто до переліку винятків не входить, "Телеграф" нагадує, які документи потрібні на співбесіду під час мобілізації та які лікарі оглядають майбутнього військового.

Згідно з даними "Юридичної сотні", перша повістка, яку вручають майбутньому мобілізованому — оповіщення. Після неї потрібно з’явитися до центру комплектації (військкомат) або для проходження медогляду, або для постановки на облік.

У військкоматі людина проходить співбесіду. На нього необхідно взяти такі документи :

військовий квиток

паспорт

характеристика/довідка з місця роботи чи навчання

копія дипломів про освіту

свідоцтво про профтехспеціальність, права на керування авто, документи УБД (якщо є)

довідка про склад сім’ї.

Усі військовозобов’язані повинні пройти медогляд та здати аналізи. Огляд можуть як організувати у військкоматі, так і направити до поліклініки. Серед фахівців – терапевт, офтальмолог, психіатр та інші. З аналізів обов’язкові флюорографія та дослідження сечі та крові. Специфічні аналізи, такі як кров на гепатити та ВІЛ, рекомендують здати до проходження медкомісії.

Лікарі для медкомісії військовозобов’язаного

Раніше "Телеграф" повідомляв, що список бронювань від мобілізації розширюється — до нього додали нові категорії громадян. Також з 1 жовтня на облік мають розпочати брати жінок, але експерт вважає, що цей процес буде відкладено.