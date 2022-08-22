Бронь від мобілізації: перелік категорій суттєво розширили

Крім того, влада хоче дозволити українцям, які не підлягають мобілізації, йти в армію добровільно

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої до лав ЗСУ можуть призвати чоловіків від 18 до 60 років, однак не тих, кого забронювали роботодавці. І якщо раніше у цьому списку були лише працівники органів держвлади та місцевого самоврядування, а також особи, які працювали на благо ЗСУ, то зараз цей перелік дещо розширили. Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України.

Зазначається, що відповідний законопроєкт вже підтримав Кабмін, однак його ще має ухвалити Верховна Рада, після чого він набуде чинності.

Документом передбачено бронювання працівників:

органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їх робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;

на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання;

на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних Сил України;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Цим же документом хочуть дозволити особам, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Мова про осіб з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби, заброньованих працівників, багатодітних батьків (чоловіків та жінок), а також батьків дітей з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді запропонували підвищити вік призовників, але стосуватиметься це далеко не всіх.