В Україні можуть підвищити вік мобілізації: що запропонували у Раді

Нардеп пропонує підвищити граничний вік мобілізації, але тільки для певних осіб

В Україні триває загальна мобілізація, однак у лави Збройних сил можуть потрапити далеко не всі охочі. Зокрема, це стосується чоловіків, які хоч і мають бойовий досвід, але вже досягли 60-річного віку.

Владнати це непорозуміння пропонує народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. У блозі на "НВ" нардеп розповів, що він вже подав у Верховну Раду законопроєкт, яким пропонується підвищити граничний вік для військовослужбовців, але не для всіх.

Для яких категорій можуть підвищити граничний вік мобілізації

Запропонованим законопроєктом нардеп пропонує підвищити граничний вік тільки для тих, хто хоче обороняти країну після досягнення 60-річного віку. Важливо, щоб ці люди самостійно зверталися до центрів комплектування та виявляли бажання стати на захист країни.

Однак, лише волевиявлення від таких осіб для мобілізації буде замало — для цього знадобиться ще й наявність бойового досвіду (Афганістан, АТО, ООС, миротворчі операції) та вдале проходження медкомісії (тобто відсутність протипоказань до служби). Виключно за таких умов військкомат зможе поновити людину в обліку, після чого призовник зможе підписати контракт із ЗСУ та почати виконувати бойові задачі.

Головна ціль запропонованого документа — дати центрам комплектування солдатів, майорів, підполковників і полковників із досвідом та якісних солдатів, сержантів і не тільки, які об'єктивно можуть бути корисними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином центри комплектування визначають військову спеціальність, яку призовнику присвоюють при мобілізації.