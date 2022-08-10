Мобілізація в Україні: як визначають військову спеціальність призовникам – з’явилось пояснення

За можливості людину скеровують служити за фахом, спорідненим до його цивільного

Мобілізація в Україні під час воєнного стану відбувається за чіткого правила – людину без необхідних навичок або досвіду не можуть відправити на передову. Але залишається відкритим питання, як визначається військова спеціальність, яку присвоюють при мобілізації?

Як пояснив в інтерв’ю "Громадському" начальник Дарницького територіального центру комплектування в місті Києві полковник Руслан Тригуб, при цьому враховують здобутий людиною фах та її професійний досвід. "Наприклад, людина вже 20 років працює механіком на СТО: це добре, тому що в ЗСУ дуже багато автомобілів і вони ламаються частіше в польових умовах. Тому ця людина може піти тим же механіком у ремонтний батальйон. Або ж людина працює кухарем в ресторані — тоді ми відправляємо її кухарем у військову частину. Навіщо навчати людину кухарства, якщо є хтось, хто може продовжувати своє улюблене заняття і готувати їжу для побратимів?", — пояснив Тригуб.

За його словами, враховують також і особисті побажання мобілізованих осіб. Якщо людина хоче бути танкістом чи артилеристом і підходить для цієї спеціальності за станом здоров’я, вона має змогу служити у відповідному підрозділі.

Окрім того, береться до уваги цивільна спеціальність людини. Якщо вона споріднена із військовою, призовника швидше відправлять служити за відповідним фахом.

Прокоментував Тригуб також і те, що часто мобілізованим присвоюють спеціальність "стрілець". За його словами, кожен солдат має володіти навичками стрільби з автомата, які необхідні стрільцеві. А уже потім, під час служби він може перенавчитись. "Є багато професій, які не споріднені з військовою спеціальністю, тож певний відсоток людей іде не за професією і їм призначають військову спеціальність стрільця", — пояснив очільник ТЦК.

Як повідомляв "Телеграф", військовозобов’язаних українців попередили про відповідальність за неявку до військкомату за повісткою.