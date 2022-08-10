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Мобилизация в Украине: как определяют военную специальность призывникам – появилось объяснение

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Специальность "стрелок" может получить любой из мобилизованных
Специальность "стрелок" может получить любой из мобилизованных

По возможности человека направляют служить по специальности, родственной его гражданскому

Мобилизация в Украине во время военного положения происходит при четком правиле – человека без необходимых навыков или опыта не могут отправить на передовую. Но остается открытым вопрос, как определяется военная специальность, которую присваивают при мобилизации?

Как пояснил в интервью "Громадскому" начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб, при этом учитывают полученную человеком профессию и его профессиональный опыт. "Например, человек уже 20 лет работает механиком на СТО: это хорошо, потому что в ВСУ очень много автомобилей и они ломаются чаще в полевых условиях. Поэтому этот человек может пойти тем же механиком в ремонтный батальон. Или человек работает поваром в ресторане — тогда мы отправляем его поваром в воинскую часть. Зачем учить кого-то на повара, если есть кто-то, кто может продолжать свое любимое занятие и готовить еду для собратьев?", — объяснил Тригуб.

По его словам, учитывают также и личные пожелания мобилизованных. Если человек хочет быть танкистом или артиллеристом и подходит для этой специальности по состоянию здоровья, он может служить в соответствующем подразделении.

Кроме того, принимается во внимание гражданская специальность человека. Если она родственна военной, призывника скорее отправят служить по соответствующей специальности.

Прокомментировал Тригуб также и то, что часто мобилизованным присваивают специальность "стрелок". По его словам, каждый солдат должен владеть навыками стрельбы из автомата, которые необходимы стрелку. А уже потом, во время службы он может переучиться. "Есть много профессий, не родственных военной специальности, поэтому определенный процент людей идет не по профессии и им назначают военную специальность стрелка", — пояснил глава ТЦК.

Как сообщал "Телеграф", военнообязанных украинцев предупредили об ответственности за неявку в военкомат по повестке.

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