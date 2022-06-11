Если выбросить повестку: что ждет военнообязанных во время мобилизации

За игнорирование необходимости прийти в военкомат есть серьезная ответственность

В Украине почти до конца августа продлен срок действия общей мобилизации. Многих мужчин и женщин уже призвали — чтобы иметь достаточно людей для защиты родной земли от российской навалы. Однако многие продолжают бояться повестки и надеются, что даже после ее получения смогут сбежать.

Как отметили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации при СНБО, это распространенное мнение является заблуждением. Все потому, что за игнорирование повестки существует административная и даже уголовная ответственность.

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Выбросить повестку и сделать вид, будто бы никогда ее не видели, не удастся. Хотя бы потому, что действительный документ, подтверждающий необходимость прийти в военкомат, вручается лично в руки под роспись. Так что побег в условное село или другой город не поможет "откосить".

Наоборот — такое решение может принести нежелающему служить гражданину дополнительную головную боль.

Если человек не приходит в военкомат, не имея на то важной причины, его могут привлечь к админответственности. Она предусматривает выплату штрафных санкций в размере 1700-3400 гривен.

Если же украинец продолжит уклоняться от непосредственной службы, да еще и во время всеобщей мобилизации, речь пойдет об "уголовке". Злостные нарушители способны даже загреметь в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" детально объяснял, кто может быть призван следующим и как долго в целом будет длиться призыв для службы во имя защиты Родины.

Также мы писали, чего можно ожидать от третьей волны мобилизации. Как известно, сейчас в Украине по-прежнему продолжается условная вторая.