Мобилизация в Украине: чего ждать от третьей волны

Юрист объяснил нюансы волн мобилизации в Украине

В Украине после начала вторжения со стороны россии было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Хоть согласно планам проводиться она должна в четыре этапа, однако на практике люди из "неподходящей" категории все равно могут быть призваны в ряды ВСУ.

Об этом рассказал "Украинской правде" юрист фирмы "Миллер" Андрей Новак, который отметил, что разделение на волны является условным обозначением, демонстрирующим лишь то, кому будет отдаваться приоритет.

В настоящее время в Украине проходит вторая волна мобилизации. Если на первой в ряды украинских защитников призывались в основном бывшие военнослужащие, ветераны АТО/ООС и военнослужащие из оперативного резерва, то во второй также начали собирать тех, кто служил до 2014 года и проходил ее по контракту.

В третью волну попадут офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

Новак отмечает, что о переходе к третьей волне Генштаб сообщит отдельно, но отмечает, что принципиально ничего не изменится.

"В зависимости от потребности в доукомплектовании или комплектации новых частей будут мобилизовать, как и сейчас. Никаких особых изменений не будет", — сказал он.

По его словам, в настоящее время приоритет отдается людям с опытом боевых действий и необходимой подготовкой, однако это не значит, что мобилизируют только их. Например, ничто не мешает военнообязанному пойти в ВСУ добровольцем, даже если он не попадает под конкретную волну мобилизации.

Как сообщалось ранее, после объявления всеобщей мобилизации повестки начали приходить и тем, кто до начала вторжения был освобожден от призыва, а именно к ограниченно пригодным к службе в военное время. Впрочем, это не всегда значит, что их сразу отправляют в армию, зачастую военкомат просто хочет уточнить данные о них.