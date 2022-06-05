Мобилизация украинцев: как долго продлится и кто следующий в очереди на службу
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Решение о длительности общей мобилизации принимают власти страны
Полномасштабная российская агрессия против Украины, продолжающаяся уже больше ста дней, вынуждает все больше украинцев и украинок принимать решение о службе в армии. Порой это добровольное решение, иногда — необходимость выполнять предписания полученной повестки.
"Телеграф" сегодня подскажет, как долго еще в стране будет длиться общая мобилизация и кому стоит быть готовым, что следующий вызов в военкомат, вероятно, коснется именно его.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Как известно, изначально действие мобилизации, объявленной для всей страны, должно было закончиться 24 мая. Однако из-за продолжающихся активных боевых действий власти приняли решение продлить его срок. Теперь же окончания общей мобилизации (а вместе с ней и действия военного положения) стоит ждать 23 августа.
Конечно же, если война так и не закончится, призыв в ряды армии будет снова продолжен. По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, такое решение остается за властями государства.
"Все зависит от положения, которое сложится", — подчеркнул военнослужащий.
Что касается следующей волны призыва, это тоже непростой вопрос. Юрист Андрей Новак отметил, что нынче существующее разделение на так называемые "волны" является весьма условным. Первыми действительно призвали бойцов из резерва, а после в ход пошли другие категории.
"Есть такое понятие, как очереди, — подтверждает специалист. — Но его можно было бы применять, если бы была какая-нибудь подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет".
По факту это значит, что в случае необходимости повестку может получить едва не каждый подходящий под категорию призывников украинец. О том, кто точно не входит в этот список, "Телеграф" уже подробно рассказывал ранее.
Также мы объясняли, является ли добровольной воинская служба для украинок.