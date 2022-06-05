Мобилизация украинцев: как долго продлится и кто следующий в очереди на службу

Решение о длительности общей мобилизации принимают власти страны

Полномасштабная российская агрессия против Украины, продолжающаяся уже больше ста дней, вынуждает все больше украинцев и украинок принимать решение о службе в армии. Порой это добровольное решение, иногда — необходимость выполнять предписания полученной повестки.

"Телеграф" сегодня подскажет, как долго еще в стране будет длиться общая мобилизация и кому стоит быть готовым, что следующий вызов в военкомат, вероятно, коснется именно его.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как известно, изначально действие мобилизации, объявленной для всей страны, должно было закончиться 24 мая. Однако из-за продолжающихся активных боевых действий власти приняли решение продлить его срок. Теперь же окончания общей мобилизации (а вместе с ней и действия военного положения) стоит ждать 23 августа.

Конечно же, если война так и не закончится, призыв в ряды армии будет снова продолжен. По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, такое решение остается за властями государства.

"Все зависит от положения, которое сложится", — подчеркнул военнослужащий.

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Что касается следующей волны призыва, это тоже непростой вопрос. Юрист Андрей Новак отметил, что нынче существующее разделение на так называемые "волны" является весьма условным. Первыми действительно призвали бойцов из резерва, а после в ход пошли другие категории.

"Есть такое понятие, как очереди, — подтверждает специалист. — Но его можно было бы применять, если бы была какая-нибудь подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет".

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По факту это значит, что в случае необходимости повестку может получить едва не каждый подходящий под категорию призывников украинец. О том, кто точно не входит в этот список, "Телеграф" уже подробно рассказывал ранее.

Также мы объясняли, является ли добровольной воинская служба для украинок.