Мобилизация в Украине: военком рассказал, кто может быть призван только по желанию

В связи с продлением военного положения в стране пополняют ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований

Жители всей Украины объединились против российского вторжения, которое длится уже более ста дней. Некоторые украинцы волонтерят, а кое-кто помогает в тылу, поднимая экономику. Женщины защищают украинские территории наравне с мужчинами. Сейчас 15% бойцов Вооруженных сил Украины, а это около 30 тысяч человек, составляют именно женщины. "Телеграф" решил разобраться, будет ли эта цифра увеличиваться в связи с продлением военного положения и мобилизации в Украине.

Как рассказал руководитель одного из областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, в рамках действующего законодательства Украины обязательному призыву по мобилизации женщины не подлежат. Кроме того, ситуация в стране не столь критическая, чтобы отпускать в кровавый бой прекрасную половину человечества стало крайней необходимостью.

"Призыв женщин на военную службу во время мобилизации возможен только с их согласия. Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время не имеет", — пояснил специалист.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Следует отметить, что, согласно сведениям, обнародованным в прессцентре Минобороны, по состоянию на декабрь 2021 года в ВСУ служили 57 тысяч женщин, 32 тысячи из которых – именно военные. Однако после 24 февраля достаточно большое количество украинок ушло в подразделения территориальной обороны и другие военные формирования.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько украинцев сейчас стоят на обороне государства от российского врага.

Также напомним, законно ли вручать повестки в общественных местах: на улицах, в магазинах и даже по месту работы.