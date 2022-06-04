Мобилизация в Украине: сколько есть категорий "белых билетов" и кого могут призвать

Кого из освобожденных от призыва в мирное время начали призывать после введения военного положения

В Украине с начала военного положения продолжается всеобщая мобилизация, которая продлится по меньшей мере до 23 августа. Поскольку она подразумевает призыв в строй всех военнообязанных, то повестки начали получать и те, кто в мирное время был освобожден от службы.

По словам адвоката юридической компании "Миллер" Алексея Носова, до начала боевых действий таковые делились на три категории — непригодные в мирное время, временно непригодные и полностью непригодные.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, избежать призыва могут лишь люди из третьей категории, которых полностью сняли с военного учета.

В то же время непригодных в мирное время военкоматы имеют полное право призвать на службу. В большинстве своем они будут направлены в тыловые подразделения, однако если здоровье позволяет, то военнообязанные из этой категории вполне могут попасть и на передовую. В любом случае решение об этом примет медкомиссия, которая четко укажет в своем выводе, что можно, а чего нельзя делать призывнику.

Что касается категории временно непригодных, то это относится к людям, которые перенесли тяжелую болезнь или хирургическую операцию. Обычно им дают отсрочку от призыва, после которой им все равно придется прийти в военкомат и получить там заключение медкомиссии о годности или негодности к дальнейшему несению службы.

Стоит отметить, что у медкомиссий в военкоматах есть четкий перечень болезней, которые определяют степень пригодности военнообязанного к несению воинской службы.

Однако от призыва также могут освободить и здоровых людей. Всего таковых в Украине девять категорий.