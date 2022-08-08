Мобилизация в Украине: почему в армию берут не тех, кто хочет воевать – появилось объяснение

Мотивация служить – не главный фактор, армии нужны квалифицированные бойцы

Украина готовится к вероятному продолжению военного положения и всеобщей мобилизации после 23 августа, и у военнообязанных возникает вопрос, почему сейчас чаще призывают не тех, кто желает служить. Так в армию попадают люди, гораздо менее мотивированные, тогда как добровольцы остаются дома. Ситуацию объяснил начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб.

В интервью "Громадскому" он подчеркнул, что в армию берут не по желанию человека, а по наличию соответствующих навыков. "Есть военно обученный ресурс — это лица, которые служили в армии. Их обучали, государство на них тратило средства, когда они служили на срочной военной службе (или в полиции или в Службе безопасности). Их не надо переучивать — нужно только напомнить то, что они знают", — сказал Тригуб. К тому же руководитель центра комплектования сослался на требования армейского руководства – если оно требует вызвать квалифицированных людей необходимых армии специальностей (гранатометчики, танкисты, артиллеристы и т.п.), то центры комплектования выполняют именно этот заказ.

Глава ТЦК также прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова, ранее заявившего, что армия пока не нуждается в мобилизации, хотя процесс при этом продолжается. "Пока комплектование проводится постоянно. Есть боевые потери, есть небоевые потери, есть некомплект и т.д. Мы доукомплектовываем воинские части согласно заявкам, которые нам направляют высшие руководящие штабы", — рассказал Тригуб. И добавил, что вызов может получить любой из числа признанных пригодными военнообязанных или резервистов, не имеющих права на отсрочку.

Тригуб также поделился, что сейчас поток добровольцев в целом существенно уменьшился. Очереди в ТЦК, которые показывают по телевидению, это преимущественно люди, которые обращаются за отсрочкой, пришли на медкомиссию или имеют другие вопросы. Количество тех, кто из них желает воевать, полковник оценил примерно в три человека на сто.

Как сообщал "Телеграф", юрист объяснила, что делать тем военнообязанным украинцам, которые были признаны годными к службе, хотя имеют определенные болезни.