Отсрочка от мобилизации: кто из украинцев имеет на нее право

Женщины и мужчины имеют разные причины отсрочки

Украинские военные продолжают нуждаться в пополнении рядов из-за российской агрессии. В ряды вооруженных сил уже призвали 500 тысяч человек и в перспективе могут еще столько же мобилизовать. Часть украинцев имеют право на отсрочку, но в территориальных центрах комплектации напоминают — об обстоятельствах, дающих повод для отсрочки военнообязанный должен сообщать самостоятельно.

Напомним, среди тех, кого не мобилизуют не только отцы-одиночки или многодетные родители, в перечне также и другие категории военнообязанных мужского пола. Среди них — ученые и близкие родственники погибших или пропавших без вести военных.

В перечне близких родственников не только мужчины, но и женщины. Это супруги, дети, родители, старшие родственники (бабушки и дедушки), а также братья и сестры как полного родства, так и частичного. Напомним, в Украине женщины могут мобилизоваться в ряды вооруженных сил по собственному желанию — на учет часть украинок будет становиться только с 1 октября.

Выбирают их исходя из специальности и профессии. Перечень отсрочек от мобилизации для украинок шире, чем для мужчин. Например, нельзя будет призвать беременных или с детьми до 3 лет, а если в семье с несовершеннолетним ребенком оба родителя военнообязанные, отсрочку получает кто-то один.

Ранее "Телеграф" публиковал перечень документов, которые нужны будут украинкам для постановки на учет — осталось менее двух месяцев до начала процесса.