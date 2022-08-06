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Відстрочка від мобілізації: хто з українців має на неї право

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Військовозобов’язані без досвіду проходять навчання
Військовозобов’язані без досвіду проходять навчання

Жінки та чоловіки мають різні причини відтермінування

Українські військові продовжують потребувати поповнення рядів через російську агресію. До лав збройних сил уже призвали 500 тисяч осіб і в перспективі можуть ще стільки ж мобілізувати. Частина українців мають право на відтермінування, але у територіальних центрах комплектації нагадують — про обставини, які дають привід для відстрочки військовозобов’язаний повинен повідомляти самостійно.

Нагадаємо, серед тих, кого не мобілізують не лише батьки-одиначки чи багатодітні батьки, у переліку також інші категорії військовозобов’язаних чоловічої статі. Серед них — вчені та близькі родичі загиблих або зниклих військових.

У переліку близьких родичів не лише чоловіки, а й жінки. Це подружжя, діти, батьки, старші родичі (бабусі та дідусі), а також брати та сестри як повної спорідненості, так і часткової. Нагадаємо, в Україні жінки можуть мобілізуватися до лав Збройних сил за власним бажанням — на облік частина українок ставатиме лише з 1 жовтня.

Обирають їх виходячи із спеціальності та професії. Перелік відстрочок від мобілізації для українок є ширшим, ніж для чоловіків. Наприклад, не можна буде призвати вагітних або з дітьми до 3 років, а якщо в сім’ї з неповнолітньою дитиною обоє батьків військовозобов’язані, відстрочку отримує хтось один.

Раніше "Телеграф" публікував перелік документів, які будуть потрібні українкам для постановки на облік — залишилося менш як два місяці до початку процесу.

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#Україна #Мобілізація