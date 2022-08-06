Відстрочка від мобілізації: хто з українців має на неї право

Жінки та чоловіки мають різні причини відтермінування

Українські військові продовжують потребувати поповнення рядів через російську агресію. До лав збройних сил уже призвали 500 тисяч осіб і в перспективі можуть ще стільки ж мобілізувати. Частина українців мають право на відтермінування, але у територіальних центрах комплектації нагадують — про обставини, які дають привід для відстрочки військовозобов’язаний повинен повідомляти самостійно.

Нагадаємо, серед тих, кого не мобілізують не лише батьки-одиначки чи багатодітні батьки, у переліку також інші категорії військовозобов’язаних чоловічої статі. Серед них — вчені та близькі родичі загиблих або зниклих військових.

У переліку близьких родичів не лише чоловіки, а й жінки. Це подружжя, діти, батьки, старші родичі (бабусі та дідусі), а також брати та сестри як повної спорідненості, так і часткової. Нагадаємо, в Україні жінки можуть мобілізуватися до лав Збройних сил за власним бажанням — на облік частина українок ставатиме лише з 1 жовтня.

Обирають їх виходячи із спеціальності та професії. Перелік відстрочок від мобілізації для українок є ширшим, ніж для чоловіків. Наприклад, не можна буде призвати вагітних або з дітьми до 3 років, а якщо в сім’ї з неповнолітньою дитиною обоє батьків військовозобов’язані, відстрочку отримує хтось один.

Раніше "Телеграф" публікував перелік документів, які будуть потрібні українкам для постановки на облік — залишилося менш як два місяці до початку процесу.