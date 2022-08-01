Мобилизация женщин в Украине: кто с 1 октября будет иметь право на отсрочку

Список оснований для отсрочки у женщин несколько шире, чем у мужчин

В Украине с 1 октября начнут ставить на военный учет женщин определенных профессий. Законодательное обеспечение этого процесса до сих пор полно лакун, в частности, окончательно не определенным остается вопрос, будут ли украинок брать на учет по образованию или по фактической профессии – юристы прогнозируют комбинированный подход. Впрочем, сейчас уже существует достаточно четко видение того, какие военнообязанные женщины смогут получить отсрочку от мобилизации.

Как рассказал "Украинской правде" адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак, взятие на военный учет в принципе не означает гарантированную мобилизацию. При формировании мобилизационного задания в каждом регионе будут учитываться, например, потребность армии в специалистах разных отраслей.

Новак также отметил, что в целом отсрочку от мобилизации женщины будут получать на тех же основаниях, что и мужчины с некоторыми дополнениями. В частности, нельзя будет мобилизовать беременных и женщин, находящихся в отпуске по ребенку в возрасте до 3 лет. Если в семье, где и муж, и жена подлежат мобилизации, есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, кто-то один может воспользоваться правом на отсрочку.

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Существует также целый список обстоятельств, которые могут давать отсрочку. Так студентки освобождаются от вызова в армию на период обучения. Женщины, которые ухаживают за родственниками, которые в этом нуждаются – пока их уход необходим. Народные депутаты – до прекращения своих полномочий. "В зависимости от каждого обстоятельства определяется свой срок", – говорит Андрей Новак.

Как сообщал "Телеграф", военнообязанным украинкам разъяснили, будут ли они выезжать за границу.